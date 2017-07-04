Католические епископы заявили, что фейковые новости – это грех

Филиппинские епископы выступили против фейковых новостей: эту тему они затрагивают в пастырском послании за подписью председателя епископской конференции монс. Сократеса Вильегаса, архиепископа Лингайен-Дагупана. Иерархи призывают народ не поддерживать фонды, предлагающие «альтернативные факты» или фейковые новости, и прекратить распространять ложные сведения, сообщает Радио Ватикана.

По мнению епископов, фейковые новости – это «грех против любви, поскольку они мешают людям принимать правильные и здравые решения и убеждают делать ошибочный выбор», приводя к катастрофическим последствиям для людей и для общества. «Активное участие граждан в созидании общества, основанного на справедливости, зависит от истины», - подчеркивают прелаты.

Церковь на Филиппинах увещает пользователей Интернета распознавать источники фальшивых новостей и информировать об этом других.