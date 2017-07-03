Ватикан призвал государства противодействовать распространению оружия массового уничтожения

Если инициативы по разоружению, нераспространению ядерного оружия и контролю над ним останутся только на бумаге, мир на земле по-прежнему будет находиться под серьёзной угрозой; возрастает риск применения биологического, химического и ядерного оружия со стороны государств или террористических групп. Об этом заявил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола архиепископ Бернардито Ауса на встрече в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Радио Ватикана.

Ватиканский дипломат подчеркнул, что первейшим долгом политических лидеров является преодоление разногласий и достижение политической договорённости: в этом одна из центральных задач глобального управления.

Через 6 месяцев после принятия Советом Безопасности ООН резолюции о нераспространении оружия массового уничтожения, отметил монс. Ауса, ситуация, к сожалению, существенно не изменилась. Иерарх процитировал Папу Франциска: «Мы говорим: ни в коем случае, но в то же время производим оружие и продаём его тем, кто воюет с другими. Это абсурдное противоречие: рассуждать о мире и в то же время продвигать или разрешать торговлю оружием».

По мнению Святейшего Престола, ответом на эту серьёзную глобальную проблему является сотрудничество между государствами и координация национальных, региональных и международных усилий. Мир на земле остро нуждается в принятии должных мер в соответствии с национальным и международным правом.

Ватиканский дипломат решительно призвал к созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения: такое решение стало бы большим шагом в достижении глобального соглашения по нераспространению ядерного оружия, а также для защиты мировой безопасности и продвижения устойчивого развития.