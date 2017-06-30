Ватикан призвал вернуть достоинство жертвам современной работорговли

Чтобы восстановить достоинство жертв торговли людьми, «одной из самых страшных реалий современного мира», необходимы профессионализм и готовность. С таким заявлением постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН архиепископ Бернардито Ауса выступил в Нью-Йорке в преддверии пленарного заседания на высшем уровне, которое состоится в сентябре этого года на тему пересмотра Глобального плана борьбы с торговлей людьми, сообщает Радио Ватикана.

Для эффективного противостояния торговле людьми архиепископ Ауса предлагает, во-первых, искоренить ментальность современных работорговцев, для которых люди - простой товар, «обычный инструмент для получения прибыли или удовольствия». Нужно противостоять равнодушию и прежде всего дегуманизации, которую Папа Франциск осудил в своей энциклике «Laudato Si’». Это - пагубные культурные плоды «испорченной экологии человека», которая относится к людям как к вещам, лишает их всех прав и принудительно ввергает в рабство.

Во-вторых, постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН предложил охватить жертв работорговли глубокой заботой, с особой чувствительностью к их психологическим и душевным травмам: освободить их по настоящему значит возвратить им врожденное человеческое достоинство.

По словам ватиканского иерарха, недостаточно лишь предоставить им безопасное жильё и обеспечить социальным статусом: эти люди нуждаются в систематической и профессиональной помощи в сферах юриспруденции, воспитания, медицины, психологии. Аналогичным образом, отметил дипломат, недостаточно заниматься одним лишь описанием факторов, потворствующим эксплуатации людей: бедности и безработицы, кризиса в области миграции, экологии, экономики и политики.

Людей, ставших жертвами сетей современных работорговцев, по словам монс. Бернардито Аусы, нужно сопровождать на неспешном пути реабилитации их достоинства и надежды, пробуждения от долгого кошмара. Нужно укреплять их уверенность в том, что они смогут заново мечтать и строить лучшую жизнь.

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН сослался на приверженность Католической Церкви систематической заботе о пострадавших: в частности, служение Группы Святой Марфы и таких религиозных организаций, как «Talita Khum» и «RENATE», направлено ​​на реабилитацию и реинтеграцию многих жертв торговли людьми.