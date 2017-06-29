Мощи святого Папы Иоанна XXIII на несколько дней вернутся на его родину

В 2018 году нетленные останки святого Папы Иоанна XXIII на несколько дней вернутся на его родину: эту новость 27 июня обнародовала итальянская епархия Бергамо.

Как сообщает Радио Ватикана, в официальном сообщении говорится:

«Папа Франциск заявил через Государственный секретариат о своём радушном согласии на просьбу епископа монс. Франческо Бески, дабы Папа Иоанн XXIII ‘вернулся в Бергамо’. Точные даты и детали события пока не известны. Предположительно, это может произойти 3 июня следующего года, в годовщину смерти Папы Ронкалли. Саркофаг с телом святого прибудет на несколько дней в Бергамо и на его отчизну - в городок Сотто-иль-Монте».

«Мы благодарны Папе Франциску за этот жест отеческой любви к нашей епархии», - заявил по этому случаю поместный ординарий монс. Бески. Иерарх напомнил, что Папа Ронкалли никогда не забывал о своих корнях, которые помогли взрастить терпение в трудностях, готовность поделиться последним с нуждающимися, всегда и во всём «видеть положительные, а не отрицательные стороны, а в отношениях с другими людьми - то, что объединяет, а не разделяет».

Епископ Бергамо назвал это особой «дворовой школой», которая «учит смотреть на жизнь и будущее с оптимизмом и относиться к людям с уважением и доверием. Глядя на этот плод нашей земли, мы хотим вернуться к своим корням и прежде всего обновить тот поток Божией благодати, который соединяет нас с ним», - подчеркнул итальянский прелат.

В сообщении епархии Бергамо говорится, что «желание, дабы Папа Иоанн XXIII вернулся на родину, неоднократно высказывалось многими верующими приходскому настоятелю в Сотто-иль-Монте, который собрал эти просьбы и представил Папе Франциску наряду с официальной просьбой епископа».