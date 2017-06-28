Лечение онкологических заболеваний должны быть доступны всем - Папа Римский

Лечение опухолей и профилактика онкологических заболеваний должны быть доступны всем людям независимо от коммерческих интересов: с таким призывом Папа Франциск обратился к представителям Итальянской лиги борьбы против опухолей. Принимая их на аудиенции в Ватикане, Папа подчеркнул, как важно быть рядом с больными, и призвал общество быть как можно более инклюзивным для онкологических больных, сообщает Радио Ватикана.

Папа отметил, что прежде всего нужно содействовать менталитету предупреждения онкологических заболеваний. Папа одобрил также деятельность многочисленных волонтеров, которые идут навстречу нуждам больных и их семей, и предостерег от преследования экономической выгоды в вопросах здоровья:

«Мы очень нуждаемся в распространении культуры жизни, которая состоит из поступков и подходов: настоящей народной, серьезной культуры, доступной всем и не основанной на коммерческих интересах. В особенности семьи нуждаются в сопровождении в том, что касается профилактики, и этот путь вовлекает разные поколения посредством ´единого солидарного пространства´. Этот путь должен ценить опыт тех, кто пережил, вместе со своими родными, трудный период онкологического заболевания», - сказал он.

Помощь больным и их семьям, сказал Папа, является важным свидетельством церковной общины, которое осуществляется «в смиренном безмолвии».

Папа назвал окраиной положение человека, который оказывается на обочине жизни потому, что болезнь нарушает обычные темпы, и это в значительной мере относится к онкологическим заболеваниям».

«Наконец, позволю себе отметить: поскольку здоровье является первичным и основоположным благом для каждого человека, желательно, чтобы профилактика онкологических заболеваний охватывала всех благодаря сотрудничеству между государственными и частными структурами медобслуживания и благодаря начинаниям гражданского общества и благотворительных организаций. Таким образом ваш специфический вклад в этой области поможет стать нашему обществу более инклюзивным», - подчеркнул Папа.