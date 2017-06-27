На Виннитчине восстанавливают один из крупнейших костелов Подолья, который осквернила советская власть

16:01, 27 июня 2017
Католицизм
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Фото: urban.vn.ua

Старинный костел Архангела Михаила в небольшом городке Пологи, на Винничине, возвращают к жизни. С восстановлением костела, где советская власть устроила завод, а на самом святом месте храма обустроила уборную, должен появиться культурный христианский центр всеукраинского уровня, сообщает городской журнал Винницы "Urban".

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“Это был один из крупнейших католических храмов на Подолье и, возможно, самый высокий. В своем первозданном виде высота костела вместе с башнями достигала 60-ти метров. Люди рассказывают, что видно его было за много километров отсюда”, - рассказал монах Адриан Котлярски.

История католического храма в Тыврове начинается с середины XVI века из небольшого деревянного костела. Каменные костел и монастырь здесь построили в 1760-м году, что делает комплекс одной из старейших каменных сооружений Винницкой области.

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Художник Наполеон Орде, находясь на Винниччине в XIX веке, изобразил в акварели городок Пологи. На картине видно, что костел в первозданном виде был действительно внушительных размеров. Однако таким ему суждено было быть недолго, приближалось ХХ века и приход советской власти...

“Они сделали здесь туалет. Прямо на месте, где располагался алтарь. Ясно, что тем самым они хотели подчеркнуть свое презрение к религии”, – констатирует Адриан Котлярски.

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С момента восстановления в начале 1990-х годов монастырем занимаются братья ордена Миссионеров облатов Непорочной Марии.

Несмотря на скромный вид монастыря снаружи, внутри он оказался довольно просторным: с молитвенным залом, кельями монахов, гостевыми комнатами молодежного центра, трапезной, игровыми для детей. Есть у монастыря и подземелье.

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“На первом этаже будет музей жертв репрессий тоталитарного режима в отношении религии. Там будут представлены вещи, исторические материалы, фотографии. В частности, в экспозиции будут и те немногочисленные предметы убранства нашего костела, которые уцелели. Например, остатки исторической лепнины, которые мы собрали во время реконструкции. Этажом ниже, в подвале под алтарем, где ранее размещался склеп монастыря, будут мощи святых католической церкви”, - заметил монах.

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