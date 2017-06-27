На Виннитчине восстанавливают один из крупнейших костелов Подолья, который осквернила советская власть

Старинный костел Архангела Михаила в небольшом городке Пологи, на Винничине, возвращают к жизни. С восстановлением костела, где советская власть устроила завод, а на самом святом месте храма обустроила уборную, должен появиться культурный христианский центр всеукраинского уровня, сообщает городской журнал Винницы "Urban".

“Это был один из крупнейших католических храмов на Подолье и, возможно, самый высокий. В своем первозданном виде высота костела вместе с башнями достигала 60-ти метров. Люди рассказывают, что видно его было за много километров отсюда”, - рассказал монах Адриан Котлярски.

История католического храма в Тыврове начинается с середины XVI века из небольшого деревянного костела. Каменные костел и монастырь здесь построили в 1760-м году, что делает комплекс одной из старейших каменных сооружений Винницкой области.

Художник Наполеон Орде, находясь на Винниччине в XIX веке, изобразил в акварели городок Пологи. На картине видно, что костел в первозданном виде был действительно внушительных размеров. Однако таким ему суждено было быть недолго, приближалось ХХ века и приход советской власти...

“Они сделали здесь туалет. Прямо на месте, где располагался алтарь. Ясно, что тем самым они хотели подчеркнуть свое презрение к религии”, – констатирует Адриан Котлярски.

С момента восстановления в начале 1990-х годов монастырем занимаются братья ордена Миссионеров облатов Непорочной Марии.

Несмотря на скромный вид монастыря снаружи, внутри он оказался довольно просторным: с молитвенным залом, кельями монахов, гостевыми комнатами молодежного центра, трапезной, игровыми для детей. Есть у монастыря и подземелье.

“На первом этаже будет музей жертв репрессий тоталитарного режима в отношении религии. Там будут представлены вещи, исторические материалы, фотографии. В частности, в экспозиции будут и те немногочисленные предметы убранства нашего костела, которые уцелели. Например, остатки исторической лепнины, которые мы собрали во время реконструкции. Этажом ниже, в подвале под алтарем, где ранее размещался склеп монастыря, будут мощи святых католической церкви”, - заметил монах.