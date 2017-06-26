Ватикан призвал прекратить огонь в Конго и защитить мирное население

Постоянный наблюдатель при Женевском отделении ООН архиепископ Иван Юркович выступил на 35-й сессии Совета по правам человека по поводу драматической ситуации в Демократической Республики Конго. Ватиканский иерарх призвал к немедленному прекращению огня, защите гражданских лиц, укреплению мира, стабилизации демократических процессов и к созданию условий для возвращения беженцев, сообщает Радио Ватикана.

В этой африканской стране, подчеркнул дипломат, наблюдаются «драматическое и неуклонное ухудшение гуманитарной ситуации и прав человека», а также запланированные жестокие нападения на гражданских лиц, монашеские и религиозных организации, в частности, в регионе Касаи. Святейший Престол выражает свою глубокую озабоченность ситуацией в стране, подчёркивая, что речь идёт «о трагических последствиях напряжённости, в отношении которой никогда не применялись надлежащие меры, несмотря на все инициативы по примирению».

Монс. Юркович призвал конголезское правительство к тесному сотрудничеству с ООН с целью прекращения боевых действий и насилия, а также предотвращения незаконного оборота оружия. Правительству африканской страны настоятельно рекомендуется выполнять «свой долг по защите и уважению гражданских лиц и гуманитарного персонала», наряду с «продвижением эффективных и прозрачных усилий в деле примирения, диалога и мира».

Представитель Святейшего Престола напомнил также о множестве детей, оторванных от своих семей и школ, которых используют в качестве солдат. Монс. Юркович процитировал слова Папы Франциска о том, что эта трагедия взывает к совести и ответственности властей страны и всего международного сообщества.