Папа Римский встретился с королем Нидерландов

Папа Римский 22 июня принял на частной аудиенции в Ватикане короля Нидерландов Виллема-Александра с супругой королевой Максимой.

Как сообщает Радио Ватикана, во время встречи беседа коснулась защиты окружающей среды и борьбы с бедностью, а также особого вклада Святейшего Престола и Католической Церкви в этих областях.

Особое внимание было уделено феномену миграции с акцентом на важность мирного сосуществования различных культур и общих усилий по укреплению мира и глобальной безопасности, прежде всего в некоторых конфликтных зонах. В завершение встречи стороны обменялись мнениями о перспективах европейского проекта.

Королю Нидерландов был вручён командный жезл, приписываемый Вильгельму I Оранскому (Молчаливому). Испанские католики завладели этим жезлом после победы над протестантскими голландскими повстанцами в битве у Моокерхайде в 1574 году. Памятная реликвия с гербом Вильгельма I Оранского была принесена в дар каталонским монастырём в Сан-Кугате «в знак примирения» и вручена нидерландскому монарху генеральным настоятелем Общества Иисусова о. Артуро Созой Абаскалем.

Исторический жезл будет выставлен в голландском Национальном военном музее в Сустерберге с апреля по октябрь 2018 года в рамках специальной экспозиции, посвящённой Вильгельму I Оранскому.