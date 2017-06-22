Папа Римский призвал молодежь учиться аскетичности
Подрастающее поколение может открыть для себя «несравненное богатство», если научится аскетичному образу жизни, заявил Папа Франциск, выступая на открытии конгресса Римской епархии. Епархиальный форум, посвященный проблемам образования, открылся 19 июня в Латеранской базилике святого Иоанна – кафедральном соборе Римских епископов, сообщает "Благовест-Инфо".
В наши дни, когда в обществе все более укрепляются идеалы консюмеризма, «необходимо вновь открыть для себя такой важный, но обесцененный духовный принцип, как аскетичность», - сказал понтифик. Аскетичность и самоограничение, уверен он, стимулируют интеллект, творческое начало, а также умение работать в команде.
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются сегодня римляне – это разрыв семейных связей, подчеркнул Папа. Эта тенденция ведет к формированию общества, «оторванного от своих корней, податливого, однообразного и абстрактного».
«Крайняя степень отчуждения – это не чувствовать свою принадлежность к чему-либо или к кому-либо. Поэтому особенно важно «привязывать молодежь», знакомя их с гениями и святыми прошлого», - уверен он.
Папа Франциск также особо отметил роль дедушек и бабушек в формировании у своих внуков чувства принадлежности к истории.
Понтифик призвал глубоко задуматься о «соревновании» между родителями и детьми. Если определенная конфронтация между поколениями неизбежна, соревнование между ними мешает подросткам взрослеть и становиться зрелыми, считает он.
Подростковому возрасту свойственна нестабильность, однако это вовсе не «патология, с которой надо бороться», продолжил Франциск. Подростки стремятся к разнообразным «головокружениям», которые дают им ощущение жизни.
«Так давайте дадим им эти головокружения! Будем стимулировать всё, что может помочь им преобразовать мечты в проекты, чтобы они смогли понять, что их потенциал является переходом к призванию – в широком смысле слова», – призвал Папа.
Понтифик также отметил важность интегрального образования, цель которого – развивать не только интеллект, но также эмоции и навыки труда. В противном случае молодежь вырастет «эмоционально безграмотной», подчеркнул Папа.