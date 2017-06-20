В Ватикане рассматривают вопрос отлучения от Церкви мафиози и коррупционеров

Одним из итогов Международных дебатов о коррупции, которые состоялись в Ватикане стало решение углубить на уровне канонической доктрины и дисциплины Церкви вопрос, относительно отлучения от Церкви коррупционеров и членов мафиозных группировок. В дебатах принимали участие около 50 человек: судьи, епископы, представители ватиканских учреждений, ООН, различных правозащитных организаций, а также жертвы организованной преступности, журналисты и дипломаты, сообщает Радио Ватикана.

Участники подчеркнули, что мафия – это не только правовой вопрос, но и вопрос культуры.

«Мы хотим заявить, что ни в коем случае недопустимо растаптывать, отрицать достоинство человека и ставить ему преграды», - пояснил префект Департамента служения целостному развитию кардинал Питер Тарксон, подчеркивая, что Департамент призван защищать уважение к достоинству человека и привлекать всеобщее внимание к этому вопросу.

«Коррупция подобна червю, который проникает в процесс развития бедных и богатых стран, разрушая связь между учреждениями и людьми. Таким образом, мы стараемся создать менталитет, культуру борьбы против коррупции ради общего блага», - отметил секретарь Департамента монсеньор Сильвано Мария Томази.