Папа Римский встретился с Ангелой Меркель

Папа Римский 17 июня встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней вопросы общего интереса, особенно предстоящую встречу «Большой двадцатки» в Гамбурге. Папа и канцлер Германии подчеркнули общую убежденность в том, что необходимо уделить особое внимание ответственности международного сообщества за борьбу против бедности и голода, глобальной террористической угрозы и климатических изменений, сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский и Ангела Меркель отметили добрые отношения и плодотворное сотрудничество между Святейшим Престолом и Германией. Они также почтили память скончавшегося бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который неустанно трудился во имя воссоединения Германии и объединения Европы.

В телеграмме соболезнований Папа называет канцлера Коля великим государственным деятелем и убежденным европейцем. «С дальновидностью и самоотдачей он трудился ради блага граждан Германии и соседних европейских стран. Да вознаградит милосердный Бог его неустанный труд во имя единства Германии и объединения Европы, а также его усилия в деле мира и примирения», - пишет Папа.