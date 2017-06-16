Папа Римский - о коррупции

Коррупция – это самый распространенный язык мафии, «процесс умирания», который разрушает сосуществование между людьми, ведет к преступлению и в конечном счете уничтожает самого преступника. Папа Франциск пишет об этом в предисловии к книге-интервью кардинала Питера Тарксона "Коррозия", сообщает Радио Ватикана.

Коррупции посвящены также Международные дебаты, организованные 15 июня в Ватикане Департаментом служения целостному развитию человека при содействии Папской академии общественных наук.

Коррупция исходит из "разбитого, запятнанного сердца", подчеркивает Папа. Такое сердце подобно разлагающемуся телу. Рассуждая об этом социальном зле – одной из центральных тем его понтификата, – Святейший Отец поясняет, что коррупция – это "внутреннее состояние человека", которое превращается в социальный факт.

Если человек позволяет войти в свою жизнь коррупции, то он «падает», действует против общества и разрушает отношения. Рушатся опоры совместного жительства людей, а личный корыстный интерес становится ядом, отравляющим всякую жизненную перспективу.

Коррупция "зловонна", заявил Папа несколько лет назад во время посещения неаполитанского района Скампия. В предисловии к книге Святейший Отец повторяет эту мысль: коррупционер издает зловоние разлагающегося сердца. Именно оно является источником порабощения людей, деградации, социальной несправедливости, принижения заслуг, отказа от предоставления услуг. Именно из разлагающегося сердца исходит пренебрежение общим благом и природными ресурсами.

"Коррупция - это также разновидность кощунства, это оружие и самый распространенный язык мафии. Она питает культуру смерти. Коррупция мешает представить себе будущее, поскольку она подрывает основания надежды на то, что когда-нибудь будет лучше", - пишет далее Папа.

"Коррупцию следует изучать и обличать, дабы милосердие воцарилось над мелочностью, а любознательность и креативность – над покорной усталостью. Коррупционер «забывает попросить прощения» от сытости и усталости, от безразличия и самодовольства. Церковь же, все христиане, а также нехристиане могут стать «снежинками», создающими «лавину нового гуманизма»", - заключает Папа.