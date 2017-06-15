Ватиканский дипломат рассказал о тенденциях в мире труда

На протяжении последнего 10-летия мировая экономика неспособна создать достаточное количество рабочих мест и это касается не только развитых стран, но и тех, которые развиваются. Об этом говорил в своем выступлении Апостольский Нунций и Постоянный Наблюдатель Святого Престола при структурах ООН в Женеве архиепископ Иван Юркович, выступая во время 106-й сессии Международной конференции труда, сообщает Радио Ватикана.

Представляя текущую экономическую ситуацию, он привел данные «Аналитического обзора социального положения и занятости в мире» за 2017 год, согласно которому, в текущем году рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) достиг 6-летнего минимума, и составляет 3,1%, что значительно ниже предполагаемого уровня. Согласно прогнозам, уровень безработицы в краткосрочной перспективе останется высоким, насчитывая 200 миллионов безработных.

Теперь 71 миллион молодых людей являются безработными и 156 миллионов молодых работников живут в нищете в результате низкого качества рабочих мест. Такое положение вытесняет молодежь на обочину общественной жизни, заставляя их мигрировать или искать такие рабочие места, которые не могут обезпечить им будущего.

Далее ватиканский дипломат сосредоточился на проблеме безработицы, вызванной автоматизацией труда. Он подчеркнул, что, с одной стороны, развитие технологии помогает создавать новые рабочие места, которые не существовали несколько лет назад, но, с другой стороны, существуют два важных риска, связанных с последними технологическими тенденциями.

Первый риск заключается в том, что общий баланс между созданием рабочих мест и ликвидацией рабочих мест является негативным, поскольку, в результате роботизации, все больше работников заменяются автоматами. По словам архиепископа Юрковича, этот процесс еще достаточно новый, чтобы делать убедительные выводы, но ряд исследований дают тревожные прогнозы, предполагая, что от 30 до 50% рабочих мест в развитых странах находятся под угрозой автоматизации.

В этом контексте он указал на важную роль Международной организации труда в проработке направляющих принципов для правительств, работников и работодателей, организаций и транснациональных предприятий.

Второй риск заключается в том, что технология требует новых и углубленных навыков, которыми обладает не каждый член общества. Это может способствовать возникновению все большего неравенства, что, в свою очередь, может привести к обострению социальной напряженности. Поэтому, по мнению докладчика, необходимо радикальное переосмысление образования, которое бы предусматривало переход от «универсальной» системы образования, которая включает среднюю школу и университет, к более гибким альтернативам, которые давали бы возможность учиться и устроиться на работу на протяжении всей жизни.

От имени Святого Престола архиепископ Юркович отметил, что термин «образование» означает не только школьное обучение и профессиональную подготовку, но и полное формирование личности, которое включает как развитие собственных навыков, так и способность понимать реальность во всей ее полноте и развивать моральное суждение, чтобы реагировать на изменения и неопределенность, которые принесет будущее.

По мнению архиепископа Юрковича, будущее труда следует понимать в контексте устойчивого развития и экологических проблем, потому что, как показывают данные, переход к инклюзивной "зеленой" экономике может стать новым двигателем для роста и движущей силой создания достойного труда в странах с развитой экономикой и развивающихся.

Архиепископ Иван Юркович отметил, что переход к новому поколению технологий ставит перед нашим обществом новые вызовы. Он обратился к участникам конференции, отметив, что для того, чтобы изменить эту тенденцию, нужно признать центральную роль человеческой личности.

«Инвестируя в технологии, мы всегда должны помнить, что естественной целью любого экономического предприятия является человеческий фактор и общественная сплоченность. Инвестируя в людей, мы будем создавать богатое и справедливое общество, в котором люди смогут найти собственную идентичность и осуществления свои стремления и таланты», – сказал ватиканский дипломат.