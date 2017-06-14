Во Франции устроят ночь открытых церквей, когда католики будут отмечать Рождество Иоанна Крестителя

Конференция католических епископов Франции проведет "ночь церквей" 24 июня, когда католики отмечают Рождество Иоанна Крестителя.

Храмы откроют двери для посетителей ночью по всей стране, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на пресс-службу конференции.

На приходах будут устраивать чтение Библии, концерты и выставки. Некоторые храмы решили продлить акцию на неделю, до 2 июля.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи особенно популярен у католиков, а во Франции многие храмы названы в его честь.