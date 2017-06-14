Во Франции устроят ночь открытых церквей, когда католики будут отмечать Рождество Иоанна Крестителя
11:05, 14 июня 2017Католицизм
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Фото: 2D.by
Конференция католических епископов Франции проведет "ночь церквей" 24 июня, когда католики отмечают Рождество Иоанна Крестителя.
Храмы откроют двери для посетителей ночью по всей стране, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на пресс-службу конференции.
На приходах будут устраивать чтение Библии, концерты и выставки. Некоторые храмы решили продлить акцию на неделю, до 2 июля.
Праздник Рождества Иоанна Предтечи особенно популярен у католиков, а во Франции многие храмы названы в его честь.
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