Во Львове католики проведут праздничное шествие в честь святого Антония Падуанского

Во львовском костеле Святого Антония, который расположен на ул. Лычаковской, сегодня, 13 июня, состоятся торжества по случаю чествования святого Антония Падуанского. По улицам вокруг храма пройдет праздничное шествие, которое организовывает приход святого Антония РКЦ, сообщает "Zaxid.net".

Торжества начнутся в 12.00. Сначала состоится польско-украинская месса.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, в 13.30 начнется праздничное шествие вокруг храма. Она пройдет по улицам: Заньковецкой – Лысенко – Садовского – Солодова – Лычаковская – Заньковецкой и завершится в сквере за костелом.

Патрульные будут обеспечивать сопровождение колонны. Перекрывать движение не будут. Завершится торжественный обход в 15.30.

В 18.00 отслужат праздничную мессу.