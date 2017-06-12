Папа Римский встретился с президентом Италии

Папа Римский 10 июня встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттарелле в Квиринальском дворце. Они обсудили проблемы, с которыми Италия сталкивается сегодня, сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к президенту, Папа отметил, что он смотрит на Италию «с благодарной памятью» о предыдущих поколениях, которые продвигали такие ценности, как достоинство человека, семья, труд, - все они помещены в центр Конституции Республики, ориентира для осуществления демократии.

Папа сослался на духовные ресурсы Италии, благодаря которым многочисленные вызовы становятся возможностью для роста: например, прием беженцев, спасенных у побережья страны, которым помогают волонтеры, приходы и церковные ассоциации.

Он похвалил также миротворческую деятельность Италии на международном уровне и отметил «силу, исходящую из веры» итальянского народа, мужественно пережившего недавние землетрясения.