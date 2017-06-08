В Италии из базилики украли реликварий с частью мозга католического святого

Часть мозга святого Иоанна Боско была украдена в Италии человеком, по-видимому, изображавшим из себя паломника. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Сatholic Нerald".

Неизвестный мужчина вошел в базилику в Кастельнуово в субботу, 3 июня, и украл стеклянный реликварий, содержавший часть мозга католического святого.

Архиепископ Туринский Чезаре Нозилья осудил поступок неизвестного преступника, который доставил «глубокое моральное страдание» верующим.

«Я призываю того, кто совершил эту кражу, немедленно вернуть украденное без всяких условий. Только таким образом мы сможем перевернуть эту болезненную страницу и продолжить достойно чтить память о Доне Боско в месте его рождения», - сказал архиепископ Турина.

Святой Иоанн Боско родился в Кастельнуово в 1815 году. Он известен, прежде всего, основанием Салезианского монашеского ордена Католической Церкви. Он также много помогал беспризорным детям Турина, несовершеннолетним преступникам и бедным молодым людям.

Полиция установила контрольно-пропускные пункты в районе кражи и в настоящее время анализирует видеозаписи, чтобы попытаться поймать вора.

Священник Эцио Орсини, настоятель базилики в Кастельнуово, сказал: «Мы полагаем, что Дон Боско может тронуть сердце того, кто совершил это действие и заставить его раскаяться, если он смог преобразить жизни молодых людей, которых он встречал.Мы также уверены, что, если вы можете украсть реликварий Дона Боско, как это произошло, вы все равно не можете украсть Дона Боско у всех нас и всех паломников, которые посещают это место каждый день», - сказал он.