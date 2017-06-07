Представитель Ватикана в ООН - о единственном эффективном ответе на вызовы современности

Для продвижения и защиты общего блага необходимо признать ценность международной солидарности: эту мысль подчеркнул архиепископ Иван Юркович, постоянный наблюдатель от Св. Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, выступая на 35-й сессии Совета по правам человека. Прелат напомнил, что международное сообщество призвано сегодня встретиться лицом к лицу с феноменами миграции, климатических изменений, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и растущей пропасти между богатыми и бедными, сообщает Радио Ватикана.

Делегация Святейшего Престола убеждена, что эффективным ответом на все эти вызовы является международная солидарность.

Монс. Юркович напомнил слова Папы Франциска из видеопослания по случаю конференции TED 2017 в Ванкувере. Папа утверждает, что солидарность должна лежать в основе политических, экономических, научных решений, в основе отношений между людьми, народами и странами. Только воспитание в духе братства поможет преодолеть «культуру отбросов», подчеркнул Папа в своем видеопослании.

Архиепископ Юркович отметил, что солидарность – это не просто долг: это нравственная ценность, исходящая из принципа человеческого братства. Солидарность – это «безусловная забота о других», выражающаяся в ответственности за людей и их защите. Особенно это относится к самым уязвимым категориям.

Представитель Ватикана напомнил, что Повесткой дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года международное сообщество поставило солидарность над эгоизмом: солидарность с отверженными сегодня, с бедными завтрашнего дня, с будущими поколениями.