Послание Папы Римского по случаю похорон кардинала Любомира Гузара

Кардинал Любомир Гузар, Верховный архиепископ Киевский и Галицкий на покое, был «отцом и духовным руководителем» для всей Украинской Грекокатолической Церкви, которую он «собрал из наследия катакомб, где она вынуждена была пребывать во время гонений»: такими словами Папа Франциск вспоминает почившего иерарха в послании, адресованном нынешнему предстоятелю УГКЦ Блаженнейшему Святославу Шевчуку. Письмо приурочено к погребению кардинала Гузара, который был похоронен 5 июня в кафедральном соборе Христова Воскресения в Киеве, сообщает Радио Ватикана.

Папа отмечает большой наплыв верующих, пришедших проститься с новопреставленным. Это «красноречивое свидетельство того, кем он был: одним из высочайших и самых почитаемых нравственных авторитетов последних десятилетий для украинского народа. Кардинал Любомир Гузар не только вернул УГКЦ ее структуры, но прежде всего возвратил ей «радость, исходящую от собственной истории, которая основана на вере сквозь страдания и вопреки страданиям».

«В преклонном возрасте, в болезни его присутствие среди народа изменило свой стиль, но стало, насколько это возможно, еще более насыщенным и богатым», - отмечает Папа.

Блаженнейший Любомир участвовал в жизни страны как наставник мудрости: «Его слова были просты, всем понятны, но очень глубоки. За всех он молился непрестанно, осознавая это как свой новый долг. Многие чувствовали, что он их представлял, обращался к ним и утешал, - как верующие, так и неверующие, независимо от конфессиональных различий. Все чувствовали, что он говорил как христианин, как украинец, горячо любящий эту свою идентичность, всегда исполненный надежды, открытый будущему, которое принадлежит Богу. Он находил слова для каждого, «чувствовал» людей благодаря теплу своей большой человечности и деликатности. Больше всего он любил беседовать с молодежью, к общению с которой у него была необычайная способность, и к нему обращалось много молодых людей».

Выражая признательность за «уникальное религиозное и социальное присутствие в истории Украины» этого выдающегося пастыря, Папа призывает верующих «быть верными его неустанному наставлению и всецелой преданности Провидению».