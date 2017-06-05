В Киеве похоронили Предстоятеля УГКЦ Любомира Гузара

Сегодня в Киеве прошли похороны Блаженнейшего Любомира Гузара, бывшего главы Украинской Греко-Католической Церкви, архиепископа-эмерита УГКЦ. Погребение состоялось в крипте патриаршего собора Воскресения Христова, сообщает газета "Факты и комментарии".

На похороны прибыли более шестисот священников. Для участия в молитве в Киев приехал посланник Папы Франциска архиепископ Цирил (Василий).

Накануне в Киеве проводить кардинала Гузара в последний путь пришло высшее руководство Украины, в том числе президентская чета, премьер-министр, члены правительства, депутаты.

В 2005-2011 годах Любомир Гузар возглавлял Украинскую Греко-Католическую Церковь. Деятельность главы УГКЦ была оценена настолько высоко, что его часто называли в числе моральных авторитетов украинской нации. Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года после тяжелой болезни.