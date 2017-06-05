Во Львовском костеле нашли массовые захоронения людей

Во Львове на территории костела святого Лазаря нашли массовые захоронения людей. Об этом сообщает ZAXID.NET.

«Мы обнаружили останки в среду, 31 мая, во время реставрации стены возле госпиталя. Во время укрепления фундамента мастера обнаружили останки, которые напоминают человеческие. Мы их сложили в коробки и написали обращение к директору коммунального предприятия Львовского областного совета «Судьба» Святослава Шереметы и председателю правления ОО «Мемориал» Романа Гунда с просьбой помочь разобраться с этими останками», – рассказал директор Львовской государственной хоровой школы «Дударик», которая расположена на территории костела, Владимир Заборовский.

Сейчас найденные останки хранятся в коробке на территории костела Лазаря. Кому именно принадлежат кости точно неизвестно, в ближайшее время это будут выяснять археологи.

«Я убежден, что это кости 40-х годов из Тюрьмы на Лонцкого, которая расположена рядом с костелом. Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли и здесь было очень удобно прятать тела, территория не просматривалась с улицы. Найденные кости – это только начало, уверен, что после тщательного исследования здесь найдут еще много захоронений», – рассказал Роман Гунда, председатель правления ОО «Мемориал».