Папа Римский выразил соболезнования по поводу смерти Предстоятеля УГКЦ Любомира Гузара

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования по поводу смерти украинского кардинала Любомира Гузара, архиепископа Киевского и Галицкого на покое, который скончался 31 мая в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Радио Ватикана.

В телеграмме на имя предстоятеля украинских грекокатоликов верховного архиепископа Святослава Шевчука Папа напоминает о чрезвычайной приверженности покойного кардинала делу «возрождения Украинской Грекокатолической Церкви», отмечая «его стойкую верность Христу, несмотря на трудности и гонения против Церкви».

Папа Франциск с благодарностью вспоминает о «плодотворной апостольской деятельности кардинала ради сплочения грекокатолических верующих, потомков семей, насильно вывезенных с Западной Украины», а также о его усилиях «в поиске новых путей диалога и сотрудничества с православными Церквами».