Госсекретарь Ватикана рассказал как снизить риск стихийных бедствий

По случаю заседания Глобальной платформы по сокращению рисков от стихийных бедствий ватиканский госсекретарь Пьетро Паролин обратился к председателю этого форума президенту Мексики Энрике Пенье Ньето. В своём послании кардинал отмечает, что для снижения риска бедствий необходимо братское сотрудничество на основе общего блага, сообщает «Сибирская католическая газета» со ссылкой на Радио Ватикана.

Ватиканский иерарх подчёркивает некоторые важные аспекты. Прежде всего, в области профилактики существуют средства раннего оповещения, которые могут спасти многие человеческие жизни. Нужно лучше управлять, например, водой, ценным ресурсом, который часто становится причиной стихийных бедствий. Необходимы также воспитательные инструменты, способные продвигать на глобальном уровне подлинную культуру с целью сокращения этих рисков.

Кардинал Паролин подчёркивает важность участия самых бедных и уязвимых слоёв населения в обмене практическими знаниями. Нужно ставить акцент не только на восстановлении материальном, но и человеческом и духовном.

Ещё один аспект касается потенциала мобилизации местных общин, в том числе коренных народов. Их религиозные и культурные традиции представляют собой ценные источники устойчивости перед лицом травматических событий.

Человечество находится в поиске инновационных решений, отмечает ватиканский государственный секретарь, однако необходимо также «изменение менталитета и образа жизни». Когда рассматриваются вопросы будущего всего человечества, речь идёт не только о технических вопросах, но и о ценностях и солидарности, - аспектах, которые отражаются на благе всей человеческой семьи. Бедствия планеты вызваны не только естественными причинами, но и социальными, напомнил кардинал Паролин, ссылаясь на энциклику Папы Франциска «Laudato si’».