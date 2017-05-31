Ушел из жизни бывший Предстоятель УГКЦ кардинал Любомир Гузар

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузар ушел из жизни.

"Глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни", - говорится в сообщении, обнародованном УГКЦ вечером31 мая.

*** Верховный архиепископ-емерит Любомир (в миру Любомир Гузар, род. 26 февраля 1933г, Львов - ум. 31 мая 2017г) - епископ Украинской греко-католической церкви, кардинал католической церкви; с 28 января 2001 верховный архиепископ Львовский, с 25 августа 2005 по 10 февраля 2011 года верховный архиепископ Киево-Галицкий - предстоятель УГКЦ (покинул пост предстоятеля Церкви после того, как Папа Римский Бенедикт XVI принял его отставку по состоянию здоровья).

Любомир Гузар являлся одним из авторитетов современности, традиционно входил в сотню самых влиятельных людей Украины.