Папа Римский встретился с премьер-министром Канады

Папа Франциск 29 мая встретился на частной аудиенции в Ватикане с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает Радио Ватикана.

По сообщению Ватиканского Зала Печати, в ходе дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Канадой, а также отмечен вклад Католической Церкви в общественную жизнь американской страны. Стороны коснулись тем интеграции, примирения, свободы вероисповедания и злободневных этических вопросов.

В ходе встречи Папа Франциск и Джастин Трюдо обсудили некоторые вопросы международного характера, обращая особое внимание на ситуацию на Ближнем Востоке и в зонах конфликтов, также в свете результатов недавнего 43-го саммита «Большой семёрки» в итальянской Таормине.

После аудиенции у Святейшего Отца канадский премьер-министр встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.