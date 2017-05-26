Воины АТО встретились с Папой Римским и подарили ему флаг Украины

Папа Римский пообещал молиться за мир в Украине на встрече с воинами АТО в Ватикане. Среди участников украинской делегации были раненые воины, курсанты, нацгвардейцы и семьи военнослужащих. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Не перестаю испрашивать у Господа мира для дорогой украинской земли", - сказал Папа Римский в конце общей аудиенции, состоявшейся в среду на площади Святого Петра в Ватикане.

Фото со встречи понтифика с военными изложил на своей странице в Фейсбук капеллан о. Степан Сус. Священники подарили Папе Франциску украинский флаг.

В сообщении сказано, что с 19 по 21 мая в Марийском паломническом центре в Лурде (Франция) прошло 59-е Международное военное паломничество.

В паломничестве участвовали представители более 40 стран-участников, в частности, около 12 тыс. паломников, из них 1 500 - из Хорватии, 800 - из Германии, 180 - из Польши и 130 - из Украины.