В Бельгии католические епископы вновь выступили против эвтаназии

Ответом на страдания людей с хроническими психическими расстройствами должно быть их сопровождение и паллиативная терапия, но ни в коем случае не отказ от них: об этом пишут бельгийские епископы, подтверждая твердое «нет» Церкви в отношении любых форм эвтаназии. Об этом сообщает Радио Ватикана.

В Бельгии эвтаназия законна также в случае психических заболеваний.

Прелаты участвуют таким образом в дебатах, спровоцированных документом, который был недавно опубликован на сайте местной общины Братьев Милосердия: в нем сообщается, что впервые медицинские учреждения этой конгрегации вводят в перечень своих услуг летальную инъекцию.

На сайте утверждается, что эвтаназия будет проводиться «только в том случае, если нет иной возможности и разумной перспективы лечения пациента».

От этой позиции незамедлительно дистанцировался главный настоятель конгрегации Братьев Милсердия брат Рене Стокман. Он назвал выбор конгрегации несовместимым с ее воззрениями и попросил о вмешательстве Бельгийской епископской конференции.

В заявлении, обнародованном в понедельник, епископы Бельгии с похвалой отзываются об усилиях тех, кто заботится о многочисленных пациентах с серьезными психиатрическими заболеваниями.

Прелаты подчеркивают, что им известно, насколько тяжело сопровождать людей в таких сложных и безнадежных ситуациях. Но так же, как и в отношении любых других случаев, эвтаназия недопустима: «Мы знаем, что психические страдания могут быть безмерны, человек может впасть в отчаяние и оказаться без какой-либо перспективы. Но как раз в такой ситуации необходимо быть рядом и не оставлять этих людей. Это подразумевает возможность надлежащей паллиативной терапии».

В заявлении епископов утверждается, что вопрос эвтаназии касается не только христиан, но и всего общества: «Речь идет об основоположных вопросах: что делает нас людьми? Какова польза от человеческого общества? Что такое подлинный прогресс? Существуют ли предел и запрет, изначально поставленные сообществу людей, нарушать которые означало бы подрывать сам фундамент нашей цивилизации?».

В завершение документа бельгийские иерархи призывают к «крайней предосторожности и к продолжению диалога на эту деликатную тему».