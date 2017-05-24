Президент США встретился с Папой Римским

Сегодня утром состоялась первая встреча американского президента Дональда Трампа с Папой Франциском. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Визит в Ватикан возглавляемой Трампом делегации не ограничится аудиенцией у Папы: первая леди Меланья посетит детскую больницу «Бамбин Джезу». Дочь американского президента Иванка навестит женщин – жертв торговли людьми – в Общине Святого Эгидия.

По прибытии в Ватикан Дональда Трампа встретил пикет Швейцарской гвардии. Президента приветствовал префект Папского дома монсеньор Георг Генсвайн. Дональда Трампа и делегацию из 11 человек сопроводили в Апостольский дворец, в частную библиотеку Папы.

Папа благословил супругу президента и по ее просьбе освятил четки Розария, которые первая леди держала в руках. Он также подарил всем присутствовавшим на аудиенции медаль понтификата. Святейший Отец преподнес в дар президенту США специальный экземпляр Послания на Всемирный день мира 2017 года с автографом.

После обмена приветствиями Папа Франциск и президент США удалились для приватной беседы. Папа и президент выразили удовлетворение двусторонними отношениями между Святейшим Престолом и США и подтвердили общее обязательство в защиту жизни и свободы совести и вероисповедания.

Стороны выразили надежду на позитивное сотрудничество между государством и Католической Церковью в США, особенно в области здравоохранения, образования и помощи иммигрантам. Святейший Отец и Дональд Трамп обменялись мнениями по некоторым вопросам международной обстановки и говорили о достижении мира посредством политических переговоров и межрелигиозного диалога, с особым вниманием к ситуации на Ближнем Востоке и к защите христианских общин.

По окончании аудиенции у Папы Дональд Трамп посетил Сикстинскую капеллу и Ватиканскую базилику.