В Риме состоится Священная ночь

В храмах исторического центра итальянской столицы 27-28 мая пройдет Священная ночь - событие, впервые организованное поместной епархией и Римским паломническим бюро и посвящённое молитве, искусству и музыке. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Вечером кануна праздника Вознесения Господня для всех желающих откроет свои двери базилика Сан-Джованни-Баттиста-дей-Фиорентини, где после торжественной молитвы вечерни начнётся ночное бдение. Главным посланием акции, по словам организаторов, является возрождение любви к ближним, находящимся в драматических ситуациях бедности и отверженности, готовность подарить им надежду и гостеприимство.

Один из руководителей Римского паломнического бюро монс. Либерио Андреатта отметил, что ночь - это особенный момент, когда никакие внешние помехи не могут воспрепятствовать единению с Духом. Величественные и древние храмы являются частью истории христианской общины Рима, и Священная ночь, которая пройдёт в их стенах, станет прекрасным и увлекательным временем не только для христиан, но и для всех верующих Рима, паломников, туристов и гостей Вечного города. Через музыку, пение, молитву и прежде всего тишину они смогут приблизиться к священному и принять близко к сердцу страдания нуждающихся, отметил прелат.

В программе римской Священной ночи много событий, среди которых стоит отметить концерт маэстро Анджело Брандуарди, который состоится в 20.00 в базилике Сан-Джованни-Баттиста-дей-Фиорентини. В час ночи в церкви Святого Игнатия Лойолы начнётся концерт «Altissima luce. Кортонский лаударий»; среди его участников будет также известный итальянский музыкант Паоло Фрезу. В римской базилике Сант-Андреа-Делла-Валле гости смогут прослушать священную ораторию «Рай», вдохновлённую жизнью святого Филиппо Нери; это произведение исполнит хор епархии Рима под управлением монс. Марко Фризины.

Священная ночь в Вечном городе будет наполнена многочисленными моментами размышлений, созерцания и молитвы. В церкви Стигматов на площади Ларго Арджентина с восьми вечера до четырёх часов утра верующие смогут принять участие в поклонении Пресвятым Дарам. В половине третьего ночи во дворце Старого Викариата итальянский актёр Себастьяно Сомма прочитает фрагменты апостольского увещания Папы Франциска «Evangelii Gaudium».

Священная ночь завершится в римской церкви Святейшего Имени Иисуса молитвой утрени и Святой Мессой праздника Вознесения Господня, которую возглавит епископ Джанрико Руцца.