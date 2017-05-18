В Риме завершился курс для экзорцистов

В Папском институте Regina Apostolorum завершился очередной образовательный курс «Экзорцизм и молитва освобождения». Лекции и рабочие группы в римском институте предложили участникам курса - священникам и мирянам - необходимую подготовку по этой тематике, порой спорной в наши дни. Среди основных докладчиков на встрече был епископ Фраскати монс. Рафаэлло Мартинелли, сообщает "Радио Ватикана".

Итальянский прелат констатировал, что в современной проповеди и катехизации уделяется слишком мало внимания проблемам, связанным с присутствием дьявола, с молитвой освобождения и экзорцизмом.

Катехизис Католической Церкви всегда выделяет и подчёркивает спасительное дело Иисуса Христа в отношении каждого из нас. Господь протягивает нам руку помощи и спасает от козней лукавого, и об этом, отметил монс. Мартинелли, пастыри должны наставлять и на проповеди, и в катехизации; они должны говорить об этом людям, которые к ним обращаются с просьбой о помощи. Необходимо подчёркивать освобождающее действие Бога через Его умершего и воскресшего Сына, силой Святого Духа: только в Господе наше спасение.

При этом, по словам епископа, верующие должны не только помнить о таких «чрезвычайных средствах защиты» от лукавого, как экзорцизм и молитва освобождения, но и не забывать о практике «обычных» средств христианской веры, то есть слушать Слово Божье, практиковать личную и общинную молитву, более глубокую связь с Таинствами Покаяния и Пресвятой Евхаристии. Об этом учит Катехизис и это настоятельно советует Церковь, подчеркнул монс. Рафаэлло Мартинелли.