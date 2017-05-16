Представитель Ватикана в ООН: необходимо преодолеть политические разногласия, чтобы помочь мигрантам

Постоянный наблюдатель от Святого Престола при ООН монс. Иван Юркович призвал международное сообщество защитить достоинство мигрантов, в первую очередь наиболее уязвимых, то есть детей. Он обратился к мировым лидерам с увещанием преодолеть политические разногласия и географические преграды, чтобы помочь мигрантам, сообщает "Радио Ватикана".

Архиепископ говорил об этом в Женеве на ассамблее, посвященной проблемам миграции. Прелат отметил, что в центре любого решения, касающегося миграции, должен быть человек. Многие мигранты во время путешествия переживают травматический опыт, который можно исцелить только верой и надеждой. Часто, констатировал ватиканский дипломат, мигранты становятся жертвами эксплуатации и насилия всякого рода.

Помимо обеспечения защиты мигрантов, необходимо противостоять бедности, конфликтам и преследованиям, то есть воздействовать на причины миграции. Пока эти причины существуют, «торговцы людьми продолжают процветать».

Монс. Юркович обратил особое внимание участников ассамблеи на детей, разлученных с родителями. Они чаще других становятся жертвами злоупотреблений, поэтому необходимо гарантировать родителям-мигрантам возможность растить и воспитывать своих детей.