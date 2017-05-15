Папа Римский причислил к лику святых детей-свидетелей "чуда в Фатиме"

Папа Франциск в португальском городе Фатима возглавил мессу, которая завершает процесс канонизации двух детей-пастухов, ставших свидетелями так называемого "чуда в Фатиме". Об этом сообщает ВВС.

По убеждению католической церкви, двум детям из города Фатимы Жасинте и Францишку Марту, когда они пасли овец, в городе Фатима ровно 100 лет назад - 13 мая 1917 года - явилась Дева Мария и рассказала о грядущих в XX веке событиях.

"Мы признаем блаженных Францишку Марту и Жасинту Марту святыми", - сказал понтифик перед началом мессы. Его слова собравшиеся на богослужение встретили громкими апплодисментами.

В эти дни в Фатиме собрались около полумиллиона паломников. Власти Португалии, ожидая большой поток паломников, временно ужесточили пограничный контроль.

В пятницу во время вигилии (всенощного бдения) в часовне, построенной, как считается, на месте явления Девы Марии, понтифик говорил о необходимости гармонии между всеми людьми и предостерегал от войн, которые "разрывают мир на части".

Франсишку и Жасинта умерли в 1918 году во время эпидемии испанки, поразившей тогда Европу.

Обряд причисления Франсишку и Жасинты к лику блаженных (беатификация), который предшествует канонизации, состоялся в 2000 году при Папе Иоанне Павле II. Беатификация Лусии дос Сантош, которая записала так называемые "три тайны Фатимы", началась после ее смерти в 2005 году и пока что не завершилась.