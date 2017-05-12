Ватикан выпустит монету к годовщине мученического подвига святых апостолов Петра и Павла

К 1950-й годовщине мученической смерти святых апостолов Петра и Павла, 1 июня, филателистическое и нумизматическое Бюро Ватикана планирует выпустить монету номиналом в 2 евро. Об этом сообщает "Сибирская католическая газета".

Графическое оформление монеты разработала итальянский скульптор Габриэла Цитоло. На монете будут изображены святые апостолы и два характерных для них иконографических символа - ключи и меч. Первый символ ссылается на передачу Иисусом Христом апостолу Петру ключей от Царства Небесного, а второй символизирует жизнь и мученическую кончину апостола Павла, говорится в заявлении Ватиканской структуры.

Диаметр монеты составит 25,75 мм, вес 8,50 г, тираж 80 тыс. штук. Приобрести ее можно будет по цене 18,00 евро. Также юбилейная монета выйдет в версии "Proof" тиражом 10 тыс. штук и стоимостью 37,00 евро. Чеканкой займется итальянский монетный двор.