Папа Римский назвал коррупцию одним из тяжелейших грехов

По случаю 300-летия чудесного обретения в бразильской реке Параиба статуи Богородицы Апаресидской Папа направил специальное послание латиноамериканским епископам, собравшимся в Сан-Сальвадоре на пленарное заседание Епископского совета. Ссылаясь на образ трех бедных рыбаков, нашедших статую, Святейший Отец обличает коррупцию, "один из тяжелейших грехов, терзающих наш континент", сообщает Радио Ватикана.

Он также сказал, что коррупция уничтожает человеческие жизни, погружая людей в крайнюю нищету, она разрушает целые народы и, подобно раковой опухоли, "пожирает повседневную жизнь" людей.

Папа Римский отметил, что три века спустя чудо Апаресиды "помогает нам возрастать в вере и побуждает к апостольству".

"Дева Мария приходит туда, где утрачена всякая надежда. В Апаресиде мы встречаемся с Ней на реке. Сети рыбаков не наполнились рыбой, однако их жизнь наполнилась присутствием, избавляющим от одиночества. Сети преобразились в общину", - пишет Папа.