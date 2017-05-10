Ватиканский дипломат заявил, что ядерное оружие дает ложное чувство безопасности

В Вене с 2 по 12 мая проходит Первая сессия Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В заседаниях также принимает участие делегация из Ватикана, которую возглавляет монсеньор Януш Урбаньчик, Постоянный Наблюдатель Святого Престола при структурах ООН в Вене. В своем выступлении отец Урбаньчик подчеркнул, что ядерное оружие создает ложное чувство безопасности, сообщает Радио Ватикана.

Он вспомнил, что, присоединяясь в 1971 году к Договору, Святой Престол хотел сделать свой вклад в усилия, направленные на содействие безопасности, взаимного доверия и мирного сотрудничества в отношениях между народами.

«Святой Престол хочет того же, что и тогда: предоставить свой моральный авторитет для усилий, направленных на освобождение мира от ядерного оружия, в полном применении Договора о нераспространении ядерного оружия, придерживаясь буквы и духа, и ставя целью полное запрещение этого оружия», - сказал он.

Ватиканский дипломат подчеркнул, что к этому времени усилия международного сообщества, направленные на соблюдение Договора, не были достаточными. Он призвал государства осуществить конкретный прогресс и достичь договоренности для того, чтобы постичь конечную цель, которая заключается в ликвидации ядерного оружия. Отец Урбаньчик добавил, что Святой Престол готов активно участвовать в этом процессе.

Он вспомнил слова Папы из его последнего Послания по случаю Всемирного дня мира, в котором отмечается, что этика братства и мирного сосуществования между людьми и между народами не может быть основана на логике страха, насилия и закрытости, но на ответственности, уважении и искреннем диалоге.

«В этом послании Папа выступил также с призывом "в пользу разоружения, запрещения и ликвидации ядерного оружия". Он также писал, что ядерное сдерживание и угроза гарантированного взаимоуничтожения не могут лежать в основе такой этики», – подчеркнул докладчик.

В завершение, монсеньор Урбаньчик призвал представителей властей не только обеспечить безопасность своих граждан, но и активно трудиться для роста глобального мира, в котором нуждается человечество.