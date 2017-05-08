Католический архиепископ рассказал об обстановке в Украине

Конгрегация Восточных Церквей и Папский Восточный институт в Риме отметили свое столетие международным симпозиумом, участники которого размышляли об истории и пастырских вызовах, стоящих сегодня перед восточными католическими Церквами. В симпозиуме принимал участие монсеньор Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций на Украине. Он поделился своими мыслями по поводу миссии Конгрегации Восточных Церквей и рассказал об обстановке в Украине, сообщает Радио Ватикана.

Архиепископ отметил, что в стране многочисленны католики восточного обряда, и особенно эта община получила свое развитие после коммунистических преследований, открываясь для новых территориальных перспектив.

"Она живет бок о бок с Церковью латинского обряда, обладающей иной историей и иной восприимчивостью. Таким образом, первый диалог происходит внутри Католической Церкви в ее разновидностях. В стране, где конфессиональные разделения значительны, глубоки и часто связаны с разнообразными политическими факторами, существует непростая проблема: определить, кто является в настоящий момент твоим собеседником, с кем можно говорить, с кем тебе дано вступать в диалог, - если кто-нибудь вообще хочет тебя слушать", - сказал далее монс. Гуджеротти.

Также он подчеркнул, что "Большая задача Украины заключается в национальном примирении, в восприятии внутренних различий как богатства, а не как противоположностей, примкнувших к мировым и внешнеполитическим конфликтам. Это большой вызов, без которого компрометируется сама достоверность наших экуменических позиций".

Монс. Гуджеротти напомнил, что Папа Франциск уделяет особое внимание украинскому народу. Об этом свидетельствует беспрецедентная гуманитарная программа, самая крупная помощь, когда-либо оказанная в истории Католической Церкви: 18 миллионов евро. Они предоставлены в распоряжение перемещенных лиц внутри страны (их более двух миллионов), и помощь оказывается в самых разных и даже противоречивых контекстах.

Перед РКЦ стоит деликатная задача: "Осознать, что прежде всего перед нами страдающий человек, у которого не нужно спрашивать ни паспорт, ни свидетельство о крещении". Этот подход отражает "дипломатию милосердия", продвигаемую Папой Франциском: жесты милосердия на фоне грохота оружия. Апостольский нунций перечислил основные трудности, заставляющие страдать местное население: это "холода, отсутствие доступа к образованию, нехватка лекарств, намеренные и узаконенные препятствия, создаваемые коммуникации".

Монс. Гуджеротти подчеркнул, что мы видим перед собой еще один народ, "вынужденный поплатиться практически собственным истреблением за игру власть имущих". "Ситуация на Украине трагична, она рискует превратиться в систематическое подавление одной части народа и культуры - на фоне молчания, как в молчании произошли и другие подобные события в истории человечества", - утверждает монс. Гуджеротти.