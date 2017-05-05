Ватикан обеспокоен ситуацией на Корейском полуострове

Ватикан обеспокоен ситуацией в КНДР. Об этом заявил глава делегации Святейшего Престола монс. Януш Урбанчик на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Международная встреча проходит в эти дни в Вене и продлится до 12 мая, сообщает Радио Ватикана.

«Святейший Престол обеспокоен ситуацией на Корейском полуострове и поддерживает каждое усилие международного сообщества по возобновлению переговоров на темы ядерного разоружения и мира», - сказал монс. Януш Урбанчик.

«Ядерное оружие создаёт «ложное чувство безопасности», отметил прелат, напоминая, что когда в 1971 году Святейший Престол присоединился к историческому Договору (ДНЯО), то его желанием было внести вклад в дело «безопасности, взаимного доверия и международного мирного сотрудничества». Также и теперь присутствие Святейшего Престола в Подготовительном комитете вызвано желанием тесного сотрудничества ради безъядерного мира.

Однако усилия международного сообщества по реализации Договора до сих пор не были достаточными, подчеркнул ватиканский дипломат. Поэтому Святейший Престол настоятельно призывает государства к конкретным и согласованным шагам в достижении «конечной цели: полной ликвидации ядерного арсенала». Монс. Януш Урбанчик заявил, что Святейший Престол готов участвовать в этом процессе в конструктивном ключе. Мир на земле необходимо признать «активной добродетелью», которая требует усилий от каждого человека и общества в целом.

Прелат процитировал слова Папы Франциска из его последнего послания на Всемирный день мира: «Этика братства и мирного сосуществования между людьми и между народами должна быть основана не на логике страха, насилия и закрытости, а на ответственности, уважении и искреннем диалоге. <…> Ядерное сдерживание и угроза взаимного гарантированного уничтожения не могут служить основанием для этого типа этики».

В конце своего выступления ватиканский представитель подчеркнул, что Святейший Престол поддерживает все усилия и переговоры, ведущие к созданию юридически обязывающего документа о запрещении ядерного оружия, и призывает политические власти не только гарантировать безопасность своих граждан, но и активно трудиться ради мира на всей земле, в котором человечество остро нуждается.