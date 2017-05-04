Папа встретился с бывшей пленницей, ныне послом ООН

Папа Франциск 3 мая встретился с бывшей пленницей и рабыней самопровозглашённого Исламского государства Надей Мурад. В настоящее время 24-летняя иракская езидка является послом доброй воли ООН по вопросам обеспечения уважения достоинства оставшихся в живых жертв торговли людьми, сообщает Радио Ватикана.

Известная правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира видит свою миссию в качестве «союзницы Папы Римского». Именно поэтому она настойчиво стремилась встретиться с ним лично, а когда это произошло, поделилась со Святейшим Отцом своей впечатляющей историей.

3 августа 2014 года Надя Мурад была похищена из своей деревни на севере Ирака и стал свидетелем казни своих шести братьев и матери. Боевики перевезли её и двух сестёр в Мосул, где Надя перенесла все виды злоупотреблений; несколько раз её перепродавали в качестве рабыни. После трёх месяцев насилия и жестоких унижений ей удалось бежать из плена. С тех пор молодая женщина смело разоблачает зверские преступления против своего народа, борясь за то, чтобы «никто больше не пострадал от подобного насилия и чтобы ни к кому не относились как к животному».

В 2016 году Надя Мурад была удостоена премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».