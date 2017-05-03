Одессит-салезианец стал епископом Киевским и Житомирским

Папа Римский назначил епископом Киевским и Житомирским священника Виталия Кривицкого из Общества Салезианцев Дона Боско, настоятеля прихода Святого Петра в Одессе. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Отец Виталий родился 19 августа 1972 года в Одессе. В 1987 году подпольно начал подготовку к монашеской жизни под руководством священника-салезианца Тадеуша Хоппе. В 1990 году вступил в Общество Св. Франциска Сальского (Салезианцев Дона Боско). Подготовку к священству проходил в Высшей духовной семинарии в Кракове, был рукоположен в священники 24 мая 1997 года.

С 1997 года по 2004 отец Виталий был приходским викарием в Одессе, с 2004 по 2012 год – настоятелем прихода в руководителем салезианской общины в Коростишеве Киевско-Житомирской епархии.

С 2012 по 2014 год возглавлял ораторий и служил викарием в приходе Перемышлян Львовской епархии. С 2014 года был настоятелем прихода Святого Петра в Одессе (Одесско-Симферопольская епархия).