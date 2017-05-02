Мальтийские рыцари избрали нового местоблюстителя

Мальтийские рыцари избрали нового главу своего ордена. В ходе чрезвычайного капитула, состоявшегося в Риме, было решено выбрать не Великого магистра, а лейтенанта (местоблюстителя) сроком на один год – им стал 73-летний итальянец фра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "The Tablet".

Утром 30 апреля избранный лейтенант Великого магистра принес присягу в римской церкви св. Анны на Авентинском холме, сообщает официальный сайт ордена. На церемонии присутствовали члены Пленарного государственного совета (капитула) и архиепископ Анджело Беччу.

После принесения присяги фра Людвиг Хофман фон Руммерштайн, исполнявший обязанности лейтенанта после отставки Мэтью Фестинга, возложил на плечи Далла Торре воротник Великого магистра. Вслед за этим Великий канцлер Альбрехт Бёзелагер объявил собрание Пленарного госсовета закрытым.

Затем архиепископ Беччу совершил торжественную мессу в церкви св. Анны, а над Магистерской виллой на Авентине был поднят флаг Великого магистра.

Через год капитул соберется вновь, чтобы решить вопрос о руководителе Суверенного Военного Странноприимного ордена святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. До этого времени лейтенант будет иметь такие же полномочия, что и Великий магистр.

«Папа Франциск был информирован письмом о результатах выборов, -- заявили в Мальтийском ордене. – Также были проинформированы все великие приораты, субприораты и национальные ассоциации Мальтийского ордена во всем мире, а также представители 106 стран, поддерживающих дипломатические отношения с Орденом».

Предыдущий Великий магистр мальтийцев англичанин Мэтью Фестинг ушел в отставку по просьбе Папы Франциска 24 января. Этому предшествовал конфликт внутри ордена, вызванный увольнением в ноябре прошлого года Великого канцлера Альбрехта фон Бёзелагера, который был последствии восстановлен на своем посту.

После отставки Фестинга понтифик назначил своим чрезвычайным делегатом при ордене архиепископа Анджело Джованни Беччу, заместителя госсекретаря Ватикана по общим вопросам.

***Джакомо Далла Торре родился в 1944 году в Риме. Он закончил римский университет, получив диплом специалиста в области христианской археологии и истории искусств. Впоследствии работал в Урбанианском университете в Вечном городе, где преподавал древнегреческий язык. Также был главным библиотекарем и архивариусом этого учебного и научного заведения, опубликовал ряд трудов по истории средневековья.

В Мальтийский орден вступил в 1985, в 1993 принес монашеские обеты. В 1994-1999 был Великим приором Ломбардии и Венеции, в 1999-2004 – членов Суверенного совета. На Генеральном капитуле 2004 был избран Великим командором, а в 2008, после кончины Великого магистра фра Эндрю Берти временно руководил орденом в качестве лейтенанта.

С 2008 занимал пост Великого приора Рима.