В Аргентине католические епископы выступили против ограничений прав мигрантов

Нужно превращать враждебность в гостеприимство, а отказ в приём. Об этом в недавнем специальном сообщении заявила Епископская конференция Аргентины. В опубликованном документе католические иерархи выражают также своё несогласие с изменениями в Законе 25871 о миграции, сообщает Радио Ватикана.

Речь идёт о многостороннем своде правовых актов, который признает миграцию в качестве неотъемлемого права человека. В частности, в Восьмой статье говорится: «Ни при каких обстоятельствах не допускается отменять или ограничивать право на охрану здоровья, социальную и медицинскую помощь всем иностранцам, которые в этом нуждаются, независимо от их миграционного статуса».

Закон 25871, считающийся одним из самых передовых в области миграции, был утверждён в 2004 году после нескольких лет обсуждений; в его разработке принимали участие различные политические силы, министерства, общественные организации, представители общин мигрантов и Католическая Церковь.

Поместная Епископская конференция заявляет, что «Аргентина всегда - и особенно в последние десятилетия - принимала как своих братьев и детей мигрантов из соседних стран, Латинской Америки и со всего мира. Нас и впредь должно отличать содействие культуре уважения и солидарности, - подчёркивают прелаты. - Католическая Церковь хорошо знает различные лица бедных и отверженных жителей нашей страны, в том числе мигрантов: часто они живут в нищете и социальной изоляции, и порой их обвиняют в бедах всего общества».

После этих замечаний епископы задаются вопросом: существуют ли данные, которые бы оправдали реформу Закона 25871 через указ по принципу необходимости и неотложности?

В завершение своего заявления аргентинские прелаты напоминают о словах Папы Франциска из его прошлогоднего послания на Всемирный день мигрантов и беженцев: «Церковь всегда рядом с теми, кто стремится отстаивать право каждого человека жить с достоинством».