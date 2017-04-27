Католики будут молиться на проспекте в центре Львова

Львовские римо-католики прихода святого Иоанна Павла II организуют цикл Пасхальных миссий вблизи фигуры Материи Божией (проспект Свободы, 6), которые будут проходить каждое воскресенье с 16 до 18 часов, сообщает "Справжня варта".

По словам представителей прихода, аналогичные события происходят на протяжении нескольких лет в крупных городах мира -“миссии на площадях”.

Религиозные сообщества собираются, чтобы в Пасхальное время поделиться с прихожанами Евангельскими наставлениями.

На следующей встречи во Львове поднимут вопрос смысла жизни, провозглашение Керигми и Евангелия, а также состоятся беседы на тему чем является Церковь.

Львовская акция имеет экуменический характер и объединяет под руководством римо-католической парафии святого Иоанна Павла II также сообщества греко-католических приходов святого Климентия Папы и Благовещения.

Мероприятия имеют всеукраинский характер и происходят в Киеве, Каменец-Подольском, Хмельницком, Виннице, Ровно, Белой Церкви, Житомире и Ужгороде.