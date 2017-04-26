Видеопослание Папы Римского стало сюрпризом для участников TED

Самый настоящий сюрприз преподнес Папа Франциск участникам междисциплинарной конференции TED 2017 в Ванкувере, сообщает Радио Ватикана.

Международный форум на тему «The future you» («Будущее – это ты») собрал экономистов, ученых и деятелей культуры со всего мира. Святейший Отец обратился к ним с видеопосланием, в котором подчеркивает: в мире, где вещи ценятся больше, чем люди, необходимо совершить «революцию нежности» и вновь поставить людей в центр всего. Чтобы изменить мир, мы не можем замыкаться на себе, но призваны слушать других людей, и в первую очередь крик бедных и крик, исходящий от земли, нашего общего дома.

«Жизнь каждого из нас связана с жизнью других: жизнь – это не время, которое проходит, а время встречи». Так начинается видеопослание Папы, посвященное братству и солидарности в нашем мире, искаженном эгоизмом, войнами и экономикой, которая сосредоточена на вещах, а не на людях.

Папа рассказывает, что при виде мигрантов он всегда задается вопросом: почему он, а не я?

«Никто из нас не является островом, автономным ´я´, не зависимым от других. Мы можем построить будущее только вместе, не исключая никого», - сказал Папа.

Сегодня, констатирует Папа Франциск, многим людям кажется, что счастливое будущее невозможно. Эти опасения нужно принимать всерьез, но в то же время их можно преодолеть, если мы не замыкаемся в себе. Папа уделил особое внимание необходимости равноправия и социальной инклюзивности.

«Достаточно лишь одного человека, чтобы в мир вернулась надежда, «и этим человеком можешь стать ты», - обращается Папа Франциск к каждому из участников конференции TED 2017 и затем возвращается к своей излюбленной теме: «революции нежности». Эта революция происходит, когда мы «используем глаза, чтобы увидеть другого человека, используем уши, чтобы услышать его, чтобы услышать крик малых, бедных, тех, кто боится будущего».

Нежность, мягкость – это не проявление слабости, вновь поясняет Папа, но проявление силы. Тот, кто оказывает большее влияние на других людей, призван к большему смирению, потому что без смирения обладающий властью упивается ею и в конце концов причиняет зло окружающим.