В Нигерии освободили католического священника, который ранее был похищен

Нигерийский священник-иезуит Сэмюэль Оквидегбе, который был похищен в южной Нигерии неизвестными лицами, освобожден. Об этом сообщает «Сибирская католическая газета» со ссылкой на французское изезуитское издание «La Croix».

50-летний священник Ордена иезуитов был похищен 18 апреля на дороге, соединяющей Бенин-Сити с Оничей.

Ригоберт Киунгу Мусенге, провинциальный настоятель Общества Иисуса регионов Африки и Мадагаскара, сообщил, что отец Оквидегбе должен был отправиться в место отстоящее в 150 милях от духовного центра, который он возглавляет и где он проживает вместе с тремя собратьями по ордену. Его пустой автомобиль был найден полицией в прошлый вторник. Также наряду с Оквидегбе были похищены ещё два других человека.

О других подробностях происшествия и деталях освобождения священника пока не сообщается.

В регионе похищения людей вооруженными бандами, требующими выкуп за освобождение заложников, не являются редкостью, отмечает «La Croix».

В 2016 году несколько католических священников были похищены в Нигерии, особенно в южных регионах. Сильвестер Онмке, президент Нигерийской ассоциации приходских священников (Nigeria Catholic Diocesan Priests Association — NCDPA) определил «недавнюю волну похищений священников и монахов как нападение на Церковь».