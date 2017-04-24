Представитель Ватикана в ООН рассказал о ситуации на Ближнем Востоке

Обеспокоенность обстановкой на Ближнем Востоке, осуждение применения химического оружия, а также недавних нападений на верующих в Египте: все это было темой доклада апостольского нунция монсеньора Бернардито Аусы, постоянного наблюдателя от Св. Престола при ООН, который взял слово на дебатах Совета безопасности в Нью-Йорке по проблеме Ближнего Востока, сообщает Радио Ватикана.

Прелат подчеркнул цель визита Папы Франциска в Египет, запланированного на 28 и 29 апреля: напомнить, что не существует иного эффективного противоядия от ненависти и насилия, кроме диалога и встречи.

Архиепископ призвал поставщиков оружия действовать в соответствии с международным законодательством, а религиозных лидеров – открыто высказаться о несовместимости какой бы то ни было религии с терроризмом, совершаемым во имя Бога, и с другими действиями против достоинства человека и его основоположных прав, особенно права на жизнь и на свободу вероисповедания.

Иерарх напомнил о религиозных и национальных меньшинствах на Ближнем Востоке. Их историческое присутствие и мирное сосуществование на протяжении столетий с мусульманским большинством сегодня подвергается угрозе со стороны экстремизма, нацеленного на уничтожение их культурно-исторического наследия. Апостольский нунций попросил международное сообщество интенсифицировать усилия для того, чтобы освободить эти народы от язвы геноцида, совершаемого террористами.

Перед лицом растущей нестабильности в регионе заслуживает похвалы обязательство Ливана по приему миллионов беженцев с территорий боевых действий и прилежащих к ним районов. Святейший Престол просит всех вовлеченных в войну выполнить постановления Совета безопасности ООН по разоружению неправительственных группировок, финансируемых из-за рубежа.

Еще раз подчеркнув целесообразность решения «два государства для двух народов» в отношении Израиля и Палестины, монс. Ауса выразил надежду, что стороны придут к согласию, избегая односторонних решений и актов насилия, усугубляющих обстановку ненависти и раскола. Папа Франциск – сказал в завершение своего выступления апостольский нунций - заверяет в своей молитве об исцелении глубоких ран, разделяющих израильтян и палестинцев.