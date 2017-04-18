Пасхальное послание Папы Римского: пусть же Добрый Пастырь поможет Украине найти согласие

Одним из пожеланий, которые звучали из уст Папы Франциска в воскресенье Пасхи, когда он произносил пасхальное послание «Urbi et Orbi», было пожелание мира в Украине, сообщает Радио Ватикана.

«Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, еще до сих пор уязвленной кровавым конфликтом, обрести согласие и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий», – пожелал Папа.

Перед тем Глава Католической Церкви возглавил на площади Святого Петра Святую Мессу. Святое Евангелие было прочитано на латинском и греческом языке. По случаю того, что в этом году Запад и Восток празднуют Пасху вместе, было спето на церковнославянском языке Стихиры Пасхи с литургии византийской традиции.

«Сегодня Церковь повторяет, поет, взывает: “Иисус воскрес!”. Нечто неслыханное: святые Петр, Иоанн и женщины пошли к гробу, но тот пуст, а Его не было. Они пришли с сердцем, запертым грустью, связанным с чувством поражения: их Учитель, Которого они очень любили, был осужден и умер. А от смерти не существует возврата. Это поражение. Дорога к гробу – это путь поражения. Но ангел говорит им: “Его нет здесь. Он воскрес!” – это первое свидетельство. Позже растерянность, замкнутый сердце, появления... Но все они заперты целый день в горнице, из страха, чтобы с ними не случилось то, что с Иисусом», – сказал Папа во время проповеди, добавляя: «Церковь не перестает повторять перед лицом наших поражений, перед нашими замкнутыми и робкими сердцами: Остановись! Господь воскрес!».

Также Папа пожелал: «Дорогие братья и сестры, в этом году мы, христиане всех конфессий, вместе празднуем Пасху. Таким образом, в каждой части земли снова единогласно возвышается прекрасное свидетельство: “Господь воистину воскрес, как и сказал!”. Пусть же Он, Победитель тьмы греха и смерти, дарует мир», – пожелал Святейший Отец.

Далее Папа обратился к собравшимся с пасхальными пожеланиями:

«Дорогие братья и сестры, желаю благодатной Пасхи всем вам, прибывшим сюда из Италии и других стран, а также тем, кто соединятся с нами с помощью различных средств коммуникации. Пусть же пасхальное свидетельство о Воскресшем Христе сможет заново оживить надежды ваших семей и сообществ, в частности, новых поколений – будущего Церкви и человечества».