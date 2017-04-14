Папа Римский омыл ноги 12 заключенным

В Великий четверг Страстной недели Папа Римский омыл и поцеловал ноги двенадцати заключенным тюрьмы городка Пальяно под Римом, открыв таким образом католическое пасхальное Триденствие, сообщают "РИА Новости".

Этот обряд восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

"Сегодня, когда я прибыл сюда, были люди, которые приветствовали меня словами: "Приехал папа, глава церкви". Главой церкви является Иисус, но я хочу сделать то же, что сделал Он. В ходе этой церемонии священник омывает ноги верующим, то есть ситуация переворачивается: тот, кто кажется самым главным, должен выполнить работу раба, но для того, чтобы посеять любовь, любовь среди нас", - заявил понтифик в ходе проповеди.

Папский визит носил сугубо приватный характер, однако из источников, близких к Святому престолу, стало известно, что Франциск омыл ноги 12 заключенным, в том числе трем женщинам, одному мусульманину, который в июне должен принять крещение, а также двоим мужчинам, отбывающим пожизненное заключение. После церемонии все они преподнесли главе Римско-католической церкви дары, выращенные собственными руками на местном огороде – кабачки, огурцы, цветки тыквы, а также пироги и пиццу, испеченные на тюремной кухне.

Папа Франциск уже в пятый раз за время своего понтификата совершает обряд Великого четверга, наполняя его особым содержанием. Весной 2013 года вскоре после своего избрания на Апостольский престол он провел вечернюю мессу в римской тюрьме "Казаль дель Мармо", где омыл ноги 12 малолетним преступникам, среди которых были две девушки - католичка из Италии и мусульманка из Сербии.

В декабре 2014 года Франциск инициировал изменение традиционного обряда омовения ног, совершаемого католическими священниками в ходе вечерней мессы в Великий четверг, предоставив возможность принимать в нем участие женщинам.

В специальном письме префекту Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардиналу Роберу Сара понтифик предложил изменить правила проведения этого обряда с тем, чтобы он "в полной мере отражал смысл жеста, совершенного Иисусом".

Папа пояснил, что католические священники должны иметь право выбирать участников обряда "среди всех членов народа Божия", а значит не только среди мужчин. После этого кардинал Сара подписал соответствующий декрет, согласно которому для участия в обряде "пастыри могут отбирать группу верующих, которая представляла бы все разнообразие и единство народа Божия". В эту группу могут входить мужчины и женщины, молодые и пожилые люди, здоровые и больные. Кроме того, численность участников обряда омовения ног более не должна обязательно составлять 12 человек.