Папа Римский допустил, что может не дожить до Всемирного дня молодежи, запланированного на 2019 год

Папа Римский Франциск вызвал изумление у толпы верующих в Риме, предположив, что он может не дожить до следующего Международного дня католической молодежи, который будет проходить в Панаме в 2019 года, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство CWN.

"Я не знаю, буду ли там я, но Папа Римский будет в Панаме!", - сказал понтифик с присущим ему оптимизмом. Он также отметил: "В моем возрасте готовятся покидать сцену".

Папа Римский, которому исполнилось 80 лет, противопоставил свой возраст одному из молодых людей, которые присоединились к нему в молитве по случаю будущего Всемирного дня молодежи.

"У Вас есть будущее - в отличие от меня", - сказал понтифик молодым людям.

Папа Франциск упомянул несколько раз, что не ожидает, что его понтификат будет продолжительным. Однако, посвященные в проблемы здоровья Папы Римского лица в Ватикане уверяют, что в настоящее время нет никаких поводов для особого беспокойства по поводу здоровья Франциска.