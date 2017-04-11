К 90-летию Папы Бенедикта XVI в Ватикане издали книгу трудов лауреатов премии Ратцингера

К 90-летнему юбилею Папы-эмерита Бенедикта XVI, который будет отмечаться 16 апреля, в день праздника Пасхи Христовой (в этом году она совпадает у католиков и православных), в Ватиканском издательстве вышла в свет новая книга. На ее страницах собраны тексты всех тринадцати лауреатов премии имени Йозефа Ратцингера - Папы Бенедикта XVI, сообщает "Седмица" со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Презентация книги прошла 6 апреля в Патристическом институте Augustinianum в Риме.

Название книги - девиз Папы Бенедикта XVI: «Cooperatores Veritatis» («Сотрудник Истины»). Эти слова передают характер служения бывшего главы Католической Церкви, который является одним из крупнейших современных богословов Католической Церкви, считает священник-иезуит Федерико Ломбарди, бывший глава Пресс-службы Ватикана и председатель Ватиканского фонда Йозефа Ратцингера - Бенедикта XVI, структуры, которая ежегодно присуждает Ратцингеровскую премию.

Девиз Бенедикта XVI также стал девизом основанного им Фонда, присуждающего премию, которая носит имя Папы Бенедикта.

Теологи, тексты которых помещены на страницах книги, происходят из одиннадцати различных стран. Среди них есть не только католики, но также англиканин и православный. Они начали работу над своими текстами в декабре 2016 года, после очередного вручения премии имени Йозефа Ратцингера.

Материалы были опубликованы на тех языках, на которых были представлены авторами: французском, английском, итальянском, испанском и немецком, за исключением текста, написанного по-португальски, который был переведен на итальянский язык.

Среди тем, которые затрагиваются учеными: вклад Папы Бенедикта в христологическое учение, роль Кумранских свитков в теологии Бенедикта XVI, современные проблемы теологии и многие другие.