Папа Римский возглавил богослужение Пальмового воскресенья на площади Святого Петра

На ватиканской площади Святого Петра Папа Франциск 9 апреля совершил праздничную Мессу, в которой приняли участие верующие со всех континентов, сообщает Радио Ватикана.

В своей проповеди Папа отметил, что у Вербного воскресенья два оттенка: сладкий и горький. "В этот день празднуется торжественный вход Господа в Иерусалим и в то же время провозглашается Евангелие о Его Страстях. <…> Поэтому в наших сердцах мы ощущаем разительный контраст и испытываем - хотя бы в минимальной степени - то, что в Своём сердце Господь должен был чувствовать в тот день, когда Он радовался вместе со Своими друзьями и плакал над Иерусалимом".

Восторженный приём со стороны учеников и иерусалимской толпы не делает из Христа лидера, мирского вождя:

"Иисус не обольщается иллюзиями, Он - не пророк ‘Нью Эйдж’, не продавец дыма, вовсе нет: Он - подлинный Мессия в облике слуги, слуги Бога и человека, Который теперь идёт навстречу Своим Страстям; Он - великий Страдалец человеческой боли", - сказал Папа.

Таким образом, Христос - это Царь, Который на этой неделе должен пострадать от клеветы, оскорблений, предательства, оставленности, несправедливого судилища. Его ждут побои, терновый венец, Крестный путь и, наконец, мучительная смерть на Кресте.

Сам же Иисус никогда не обещал ученикам ни почестей, ни успехов, напомнил Папа, ссылаясь на Евангелие от святого Матфея: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною". Господь всегда предупреждал Своих друзей, что Его путь будет именно таким и что окончательная победа будет обязательно проходить через страдания и Крест. Эти слова не утратили своей злободневности и для нас, подчеркнул Святейший Отец: "Взирая на Христа, будем нести наши кресты с терпением, принимая их каждый день" и замечая страдания ближних:

"Иисус присутствует в наших многочисленных братьях и сёстрах, которые сегодня страдают подобно Ему: страдают из-за рабского труда, из-за семейных драм, болезней... Они страдают из-за войн и терроризма, из-за жажды прибыли тех, кто поднимает на них оружие. Они - обманутые, отверженные люди с поруганным достоинством".

В каждом из них, отметил Папа, пребывает Христос, Который просит, чтобы на Него смотрели, чтобы Его признали и любили. Не существует иного Иисуса: есть только Тот, что вошёл в Иерусалим под крики ликования толпы, размахивавшей пальмовыми и оливковыми ветвями.

"Именно этот Христос был прибит к Кресту и умер между двумя преступниками. У нас нет иного Господа, кроме этого Иисуса: смиренного царя справедливости, милосердия и мира", - напомнил Папа.